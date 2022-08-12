



Аббас назвал основные условия возрождения общества

Председатель партии РААМ Мансур Аббас призвал представителей арабского сектора голосовать за арабские партии на ноябрьских выборах в Кнессет.

Об этом говорится в его статье на сайте Kul al-Arab.

"Точно так же, как в Израиле еврейские партии соревнуются друг с другом, но, в конце концов, все они служат интересам еврейского общества, так и арабские партии должны вести себя в интересах арабского общества", - сказал он.

По словам Аббаса, важно разделить роли в деятельности Кнессета.

"Исходя из той же логики, можно сказать, что арабские партии, представляющие разные политические линии, дополняют друг друга. Плюрализм, принятие чужого мнения и разделение ролей — основные условия возрождения нашего общества. Независимо от различий во мнениях между нами, если вы хотите продвинуть дела арабов в израильском политическом уравнении, вы должны голосовать за арабов", - добавил он.