



Аббас назвал Блинкена "мальчиком"

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас во время частной встречи с высокопоставленными членами палестинской диаспоры в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что назвал госсекретаря США Энтони Блинкена "мальчиком".



Об этом сообщает издание The New Arab.



По словам Аббаса, он говорил с Блинкеном об отсутствии инициативы Вашингтона в оказании давления на Израиль с целью заключения мирных соглашений с палестинцами. Лидер ПА назвал госсекретаря "мальчиком" за то, что он уступил израильскому расширению поселений в Иудее и Самарии.



"Я сказал Блинкену: "Мальчик, не делай этого", - якобы заявил Аббас членам диаспоры.