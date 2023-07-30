



Аббас и Хания встретились в Египте: говорили о примирении

Соперничающие палестинские политические лидеры решили создать комитет по внутрипалестинскому примирению, что, по мнению одного из аналитиков, должно положить конец их 17-летнему расколу.



В заявлении председателя ПА Махмуда Аббаса говорится, что он "надеется на скорую встречу в Египте, чтобы объявить нашему народу об окончании" 17-летнего раскола "и возвращении к палестинскому национальному единству".



Аббас провел редкие переговоры с глазу на глаз с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией в прибрежном городе Эль-Аламейн вместе с представителями большинства палестинских политических фракций.



"Мы должны вернуться к единому государству, единой системе, единому закону и единой легитимной армии", - сказал Аббас.



Лидер ХАМАС отметил, что "новый парламент должен быть сформирован на основе свободных демократических выборов".



Палестинский политолог Мухаймер Абу Саада заявил AFP, что создание комитета не является поводом для радости.

"Лучший способ убить что-то - сформировать для этого комитет", - сказал он, выступая из Газы.



