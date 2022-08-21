



Аббас едет в Турцию по приглашению Эрдогана

Председатель ПА Махмуд Аббас должен в понедельник отправиться с трехдневным визитом в Турцию, где он встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Посол ПА в Анкаре заявил, что Аббас прибудет по приглашению Эрдогана. Об этом сообщает Jerusalem Post.



По словам посла, лидеры обсудят двусторонние отношения и пути их развития. Также Аббас проинформирует Эрдогана о последних событиях вокруг палестинского вопроса.



Стоит отметить, что визит Аббаса состоится после того, как Израиль и Турции объявили о восстановлении дипломатических отношений и возвращении послов.