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Аббас едет в Турцию по приглашению Эрдогана
21.08.2022 19:41 Ольга Белозерова

Аббас едет в Турцию по приглашению Эрдогана

Председатель ПА Махмуд Аббас должен в понедельник отправиться с трехдневным визитом в Турцию, где он встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Посол ПА в Анкаре заявил, что Аббас прибудет по приглашению Эрдогана. Об этом сообщает Jerusalem Post.

По словам посла, лидеры обсудят двусторонние отношения и пути их развития. Также Аббас проинформирует Эрдогана о последних событиях вокруг палестинского вопроса.

Стоит отметить, что визит Аббаса состоится после того, как Израиль и Турции объявили о восстановлении дипломатических отношений и возвращении послов. 

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