



Аарон Барак: с революцией Левина можно сравнить только революцию танков

Бывший председатель БАГАЦа Аарон Барак присоединяется к борьбе против реформы, продвигаемой министром юстиции Яривом Левиным. Барак, ответственный за "конституционную революцию", которую хочет отменить Левин, сказал в интервью, что объявление о реформе накануне слушаний в Верховном суде по поводу назначения Арье Дери министром - "угроза суду". По его словам, эквивалентом этой революции является "революция танков".





В интервью Хадашот Решет Барак сказал, что сожалеет о том, что Левин не посоветовался с ним прежде, объявлять ли о реформе сейчас или подождать. "Я бы сказал ему подождать неделю или две до вердикта Верховного суда, чтобы не быть обвиненным во всех видах преступлений", - заявил Барак. "Я считаю, что это неправильный поступок, в моих глазах это незаконный поступок. Это угроза для суда".



В интервью каналу КАН он добавил: "Ярив Левин собрал все плохие предложения, которые появлялись на протяжении многих лет, и соединил их в некую цепь, которая душит израильскую демократию. Нет большего зла, чем эта конституционная революция, с ней можно сравнить только одну вещь - революцию танков". Барак уточнил в различных интервью, что война ведется не против него лично - а “против демократии”.



С первого дня своего пребывания в политике Левин поклялся отменить "конституционную революцию" Барака, утверждая, что она изменила лицо страны к худшему, понизила статус Кнессета и правительства и унизила их. По мнению Левина, Верховный суд должен заниматься в основном разрешением споров, а не конституцией.



О правах человека будет заботиться Кнессет, поскольку он является истинным представителем народа. И если конституция должна быть создана - то только Кнессет, в силу своих учредительных полномочий, и только тогда толкование Верховного суда будет ограничено, он будет держаться подальше от любых решений, в которых есть хоть капля политики, практических решений правительства и его назначения. То есть, он не должен иметь дело с такими критериями, как "разумность" - что является частью изменчивых и в основном субъективных понятий.