



Аарон Барак расплакался выйдя к демонстрантам у своего дома

Через день после того, как сотни людей митинговали у дома бывшего главного судьи БАГАЦа Аарона Барака, бросая оскорбления и желая ему зла за его активную оппозицию планируемой правительством реформе судебной системы, состоялась новая демонстрация. По данным СМИ, тысячи людей, появились у дома 86-летнего судьи в четверг вечером в знак поддержки.



הפגנת אהבה: אהרון ברק - ניצול שואה בן 86- יצא מביתו בדמעות לשירת התקווה עם אלפים ברחוב השקט - המילה היא תודה! pic.twitter.com/JyALNnuXtV — guy pines (@therealguypines) April 20, 2023

Барак вышел навстречу сторонникам, которые скандировали "спасибо" судье, которого сопровождал профессор Уриэль Райхман, основатель университета Райхмана в Герцлии, и другие."Я хочу сказать всем вам спасибо. Вы воспользовались своим правом, своим великим правом - за которое я как судья упорно боролся - на протест; правом говорить вещи, которые противоречат тем, кто правит"."Сегодня, когда правит тирания большинства, вы - щит", - сказал Барак протестующим."С правом на протест нам будет по силам остановить эту тиранию. Сегодня тысячи людей пришли [протестовать против пересмотра судебной системы], и я надеюсь, что это число будет расти, и мы увидим миллионы на улицах", - сказал он под бурные аплодисменты и скандирование "демократия!".На видеозаписях, распространившихся в социальных сетях в четверг, видно, что Барак был растроган до слез, когда он присоединился к толпе, исполнявшей израильский национальный гимн "Хатиква", прежде чем вернуться в здание.