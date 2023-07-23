



Аарон Барак присоединился к борьбе за "основание разумности"



Портал Walla сообщает: бывший председатель БАГАЦа Аарон Барак выступил сегодня утром (в воскресенье, 23 июля) против ограничения оснований разумности. Соответствующий закон, как ожидается, будет окончательно принят завтра в Кнессете в рамках продвигаемой правительством правовой революции.



Барак атаковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу, заявив, что тот использует его имя для оправдания формулировок закона.



"В последнее время некоторые политические партии, включая премьер-министра, ссылались на меня, будто я согласен или соглашаюсь с законопроектом об отмене или снижении основания разумности, который сейчас вынесен на рассмотрение Кнессета во втором и третьем чтении", - написал Барак. "Опираться на меня в обосновании этого законопроекта нецелесообразно и неправильно. Именно поэтому я считаю уместным изложить суть дела".



"Я решительно выступаю против законопроекта об отмене или сокращении основания разумности и убежден, что это предложение, если оно будет одобрено Кнессетом, нанесет серьезный ущерб фундаментальным ценностям Израиля как еврейского и демократического государства", - добавил он. "Оно грозит подорвать верховенство закона, надлежащее управление, чистоту нравов в правительстве и основные права каждого человека в Израиле".



