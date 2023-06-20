



Аарон Барак объявил войну

Бывший председатель БАГАЦа, судья в отставке Аарон Барак, дал интервью каналу КАН



Барак сказал: "Если премьер-министр Биньямин Нетаниягу хочет добиться широкого консенсуса, он может созвать Кнессет на этой неделе, выбрать члена Кнессета от коалиции в качестве своего представителя, а затем созвать комиссию по назначению судей - чтобы она могла начать работу".



Он добавил: "Если министр юстиции Ярив Левин не созовет комитет по назначению судей, это будет "знаком того, что соглашения нет, что идет война и что демонстрации продолжатся".