Новости » Политика
Аарон Барак объявил войну
20.06.2023 08:19 Аркадий Бочаровский

Аарон Барак объявил войну

Бывший председатель БАГАЦа, судья в отставке Аарон Барак, дал интервью каналу КАН

Барак сказал: "Если премьер-министр Биньямин Нетаниягу хочет добиться широкого консенсуса, он может созвать Кнессет на этой неделе, выбрать члена Кнессета от коалиции в качестве своего представителя, а затем созвать комиссию по назначению судей - чтобы она могла начать работу".

Он добавил: "Если министр юстиции Ярив Левин не созовет комитет по назначению судей, это будет "знаком того, что соглашения нет, что идет война и что демонстрации продолжатся".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы