



95 миллионов шекелей: программа привлечения репатриантов в Иерусалим

Сегодня, 21 мая, на специальном заседании в честь Дня Иерусалима правительство утвердит трехлетнюю программу общей стоимостью 95 миллионов шекелей, которая будет способствовать тому, чтобы новые молодые иммигранты оставались и селились в Иерусалиме.



Согласно плану, составленному в сотрудничестве с муниципалитетом Иерусалима и при содействии Еврейского агентства, государство будет работать над тем, чтобы поощрить молодых иммигрантов (18-35 лет, холостых и женатых) поселиться в Иерусалиме и стать важным компонентом его развития во всех сферах жизни.



По данным центрального бюро статистики, более 18 тысяч новых репатриантов поселились в Иерусалиме начиная с 2018 года, около половины из них в возрасте 18-35 лет. Однако около 30% из них покинули Иерусалим в течение последних пяти лет.



Министерство иммиграции и абсорбции подключило к плану другие государственные министерства, в том числе министерство образования и министерство культуры и спорта, которые вместе выделят бюджет в размере около 95 млн шекелей (31,5 млн в год в течение трех лет).



Программа будет действовать на нескольких уровнях, включая поощрение репатриации в Иерусалим, что будет включать в себя проведение ежегодных ярмарок за рубежом, создание в городе центров молодых иммигрантов, а также создание специальных программ для размещения профессионально квалифицированных иммигрантов в Иерусалиме.





Наряду с этим, министерство иммиграции и абсорбции и муниципалитет Иерусалима будут оказывать содействие в профессиональном обучении, подготовке к лицензированию и устройстве иммигрантов на работу, соответствующую их опыту и навыкам.



Кроме того, будут реализованы специальные образовательные программы для детей иммигрантов в Иерусалиме, запланированы ознакомительные туры для иммигрантов с целью удовлетворения потребности в адаптированной культуре и досуге (для этого будет увеличена культурная корзина в городе), а также будет рассмотрена возможность продвижения уникальной программы по увеличению числа служащих национальной службы в столице с целью оказания помощи иммигрантам.



Министр иммиграции и абсорбции Офир Софер: "Это отличный план, который приведет в город молодежь, ученых и семьи. План укрепит город во всех аспектах - экономическом, сионистском и демографическом".