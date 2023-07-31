



90% преступлений нераскрыты: Британские виги критикуют тори за “мягкость”

Британские лейбористы назвали “национальным скандалом” тот факт, что в прошлом году было раскрыто только 5,7% преступлений, а 2,3 миллиона дел были прекращены из-за невозможности найти подозреваемых.



Данные МВД Англии и Уэльса охватывают 12 месяцев с апреля 2022 года и являются небольшим улучшением по сравнению с прошлым годом. За этот период раскрытие 5,7% преступлений повлекло предъявление обвинения или повестку в суд. За это время было раскрыто 3,6% преступлений на сексуальной почве, и всего 2,1%а – за изнасилования, и только 6,5% грабежей закончились обвинением подозреваемого.



Теневой министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что лейбористы обеспечат раскрытие большего количества преступлений, если придут к власти, а также заставят полицию набирать больше детективов, чтобы восполнить их дефицит в стране. Купер обвинила тори в “ужасной” ситуации в области правопорядка, поскольку цифры показали, что более 90% преступлений остаются нераскрытыми.



“За некоторые серьезные преступления, такие как изнасилование и грабеж, процент дел, доведенных до обвинения теперь настолько низок, что это представляет собой национальный скандал”, – сказала она. “В стране было совершено слишком много преступлений без каких-либо последствий. Жертвы все чаще чувствуют, что неоткуда ждать помощи. Лейбористы полны решимости изменить это”.



В министерстве внутренних дел заявили в ответ, что сообщество Британии стало безопаснее, чем 13 лет назад, когда тори пришли к власти.

“Преступления в районе, включая кражи со взломом, грабежи и кражи, снизились на 51%, а серьезные насильственные преступления - на 46%”, – сообщило ведомство. “Правительство направило в Англию и Уэльс больше полицейских , и министр внутренних дел ожидает, что они поймают больше преступников и свершат правосудие”.



Министр полиции Крис Филп, в свою очередь, заявил, что лейбористы “мягко относятся к преступности и преступникам”, и “там, где лейбористы находятся у власти, преступность более чем на треть выше, чем в районах, управляемых консерваторами”.



“При консерваторах число обвинительных приговоров за изнасилование увеличилось на две трети за последний год, опасных преступников задерживают на дольше, и теперь более 20 000 новых полицейских помогают обеспечивать безопасность на наших улицах”, – сказал он.