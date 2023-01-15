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82% израильтян уверены: Израиль - самое безопасное место для евреев
15.01.2023 17:04 Ольга Белозерова

82% израильтян уверены: Израиль - самое безопасное место для евреев

Почти 82% израильтян считают Израиль самым безопасным местом для евреев, поэтому евреи за пределами Израиля должны совершить алию.

Об этом свидетельствую данные опроса, проведенного Центром еврейского воздействия в партнерстве с Группой геокартографических знаний об отношениях между Израилем и еврейской диаспорой, сообщает Jerusalem Post.

Большинство израильтян также считают, что Закон о возвращении должен оставаться неизменным, несмотря на недавние призывы внести в него поправки.

При этом, 66,4% израильтян считают, что диаспора не имеет права участвовать в израильских делах, поскольку они не живут в Израиле.

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