



78 судей предупреждают о разрушении демократии в Израиле

78 судей в отставке опубликовали письмо, предостерегающее от будущих шагов правительства в судебной системе.



Судья в отставке Рами Яаков, инициатор петиции судей, объяснил ее цель в интервью радио 103FM.



"То, что мы видим, это систематическое разрушение демократического режима в Государстве Израиль, шаг за шагом, сначала это угроза положения о прекращении полномочий, изменение способа назначения судей, на государственной службе, вопрос о юридических советниках, которые будут доверенными советниками политиков, назначение на должности министров тех, кто был осужден за преступления."



По его словам, "здесь нет ничего противозаконного, Кнессет может менять законодательство как угодно, но мы считаем, что направление, в котором движется Государство Израиль, - это негативное направление."





Напомним, что десятки бывших судей во главе с судьей Верховного суда в отставке Аелой Прочиа опубликовали письмо с предостережением против подобных шагов нового правительства.



В опубликованном ими открытом письме судьи в отставке призвали "остановить любой шаг, который может повредить верховенству закона".