75 семей раввинов призывают принять предложение президента о компромиссе
В совместном заявлении 75 раввинов и их жены призывают принять предложение президента о компромиссе по пересмотру судебной системы.
Раввины, в том числе Моше Лихтенштейн, Охад Техарлев, Давид Став и другие, говорят, что крайне важно достичь “как можно более широкого соглашения об изменениях в системе правосудия и балансе полномочий между ветвями власти.
“Отсутствие такого соглашения может вызвать раскол в народе”, – опасаются раввины.