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75 семей раввинов призывают принять предложение президента о компромиссе
14.02.2023 19:56 Наталья Богинская

75 семей раввинов призывают принять предложение президента о компромиссе

В совместном заявлении 75 раввинов и их жены призывают принять предложение президента о компромиссе по пересмотру судебной системы.

Раввины, в том числе Моше Лихтенштейн, Охад Техарлев, Давид Став и другие, говорят, что крайне важно достичь “как можно более широкого соглашения об изменениях в системе правосудия и балансе полномочий между ветвями власти. 

“Отсутствие такого соглашения может вызвать раскол в народе”, – опасаются раввины.
 

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