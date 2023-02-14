



75 семей раввинов призывают принять предложение президента о компромиссе

В совместном заявлении 75 раввинов и их жены призывают принять предложение президента о компромиссе по пересмотру судебной системы.



Раввины, в том числе Моше Лихтенштейн, Охад Техарлев, Давид Став и другие, говорят, что крайне важно достичь “как можно более широкого соглашения об изменениях в системе правосудия и балансе полномочий между ветвями власти.



“Отсутствие такого соглашения может вызвать раскол в народе”, – опасаются раввины.

