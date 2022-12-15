



72% палестинцев поддерживают формирование новых вооруженных групп в ПА – опрос

Опрос, проведенный известным палестинским социологом Халилом Шикаки и его Палестинским центром политических и обзорных исследований PCPSR, был опубликован во вторник.



Явное большинство респондентов заявили PCPSR, что они поддерживают формирование вооруженных групп, которые не подчиняются приказам ПА и не являются частью сил безопасности ПА, в Газе эту концепцию поддержали 84% респондентов. Тем не менее, 59% респондентов заявили, что опасаются, что создание таких групп может привести к столкновениям с силами безопасности ПА, а 22% от общего числа респондентов заявили, что вообще выступают против создания таких вооруженных групп.



79% респондентов заявили, что они против того, чтобы члены вооруженных групп сдались ПА, а 87% считают, что ПА не имеет права производить такие аресты. 59% опрошенных ожидают распространения таких вооруженных групп на другие районы и только 15% ожидают, что Израилю удастся арестовать или убить их членов. 14% уверены, что ПА удастся их сдержать.



Участников опроса также спросили о новом правительстве Израиля во главе с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу. 61% респондентов сказали, что следующее правительство будет более экстремальным, чем предыдущее, а 30% ожидают, что его политика будет аналогичной прежней.

58% ожидают, что следующее правительство изменит статус-кво на Храмовой горе, разрешив евреям молиться на святом месте. В настоящее время разрешено посещать как евреям, так и мусульманам, но только мусульманам разрешено открыто молиться.



Поддержка решения о создании двух государств упала до 32% среди палестинских респондентов — на пять процентных пунктов меньше, чем три месяца назад. Десять лет назад этот показатель превышал 50%. 69% респондентов считают, что решение о создании двух государств больше невозможно из-за расширения израильских поселений. Три месяца назад это число также было на пять процентных пунктов ниже.



На вопрос, какую политику они поддержали бы, чтобы выйти из нынешнего тупика в мирном процессе, 59% поддержали присоединение ПА к большему количеству международных организаций, 55% поддержали возвращение к вооруженному сопротивлению Израилю, 51% поддержали обращение к ненасильственному сопротивлению, 48% поддержали роспуск ПА, а 27% поддержали отказ от решения о создании двух государств и принятие решения о создании одного государства для палестинцев и израильтян.



Большинство из 57% по-прежнему заявили, что поддерживают израильские меры по укреплению доверия, принятые в прошлом году уходящим правительством. Это число было на 12 процентных пунктов выше три месяца назад, поскольку новое правительство считалось менее склонным продолжать такую ​​политику.



Опрос PCPSR показал, что 69% поддерживают проведение президентских выборов и выборов в законодательные органы на палестинских территориях в ближайшем будущем, а 29% выступают против этой идеи.



Если бы президентские выборы были двусторонним соревнованием между Аббасом и лидером ХАМАС Исмаилом Хание, в них приняли бы участие только 46%. Хания выйдет на первое место с поддержкой 54% среди тех, кто будет голосовать, оставив Аббаса позади только с 36%. Опрос был аналогичен результатам трехмесячной давности, когда цифры составляли 53% и 38% соответственно.



Участие в президентских выборах подскочило бы до 62%, если бы борьба велась между Марваном Баргути, который в настоящее время содержится в израильской тюрьме, и Хание. По прогнозам, Баргути победит Ханию, набрав 61% голосов, по сравнению с 34% у последнего.

Исследование показало, что если бы президентские выборы проводились между премьер-министром ПА Мохаммадом Штайей и Хание, участие в них упало бы до 43%. Хания выиграл бы с поддержкой 60% по сравнению с 31% у Штайе.



В целом, Баргути является самым популярным кандидатом на смену 87-летнему Аббасу на посту президента, его предпочитают 39% респондентов, за ним следует Хания с 17%.



Опрос показал, что уровень удовлетворенности политикой Аббаса среди палестинской общественности составляет всего 23%, а неудовлетворенность - 73%. Подавляющее большинство из 75% хотят, чтобы Аббас ушел в отставку, и только 20% предпочитают, чтобы он остался на своем посту. Было обнаружено, что поддержка ХАМАС на Западном берегу выросла с 21% до 26%, в то время как поддержка ФАТХ осталась на уровне 38%.



Однако палестинцы пессимистично оценивают шансы на проведение выборов: 63% ожидают, что в ближайшем будущем не будет ни парламентских, ни президентских выборов. По данным PCPSR, 81% респондентов считают учреждения ПА коррумпированными, а 69% придерживаются того же мнения об учреждениях, находящихся под контролем ХАМАС.



В ходе опроса были опрошены 1200 взрослых палестинцев в 120 случайно выбранных местах. Допустимая погрешность была дана как +/-3%.

