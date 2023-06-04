



68 депутатов Кнессета - против беспредела муниципалитета Тель-Авива

Председатель комитета по экономике и член Ликуда Давид Битан представил законопроект, который предотвратит повышение цен на парковку в районах с сине-белой разметкой, как это было сделано в начале недели в Тель-Авиве. Уже 68 членов Кнессета подписали предложение Битана, согласно которому возможность повышения цен на парковку в районах местных властей без одобрения министров будет ограничена.



Согласно новому законопроекту, парковка на городской дороге будет осуществляться в соответствии с обычным порядком парковки, где расположена эта дорога, или в соответствии с единым национальным порядком парковки, по выбору водителя транспортного средства. Кроме того, по словам министров внутренних дел и транспорта, именно они согласятся определить в правилах максимальную цену за парковку в соответствии с единой национальной системой парковки.



В законопроекте также говорится, что если местные власти установят цену на парковку до применения предлагаемого закона, и эта цена будет выше, чем цена в соответствии с единым национальным парковочным механизмом - они будут обязаны снизить цены на парковку с учетом максимального тарифа, который действовал до начала действия закона об экономическом плане.



Битан заявил: "Общество просто рушится под бременем стоимости жизни, нет никаких причин для того, чтобы гражданин, отдыхающий в Тель-Авиве, платил непомерную цену только за то, чтобы припарковать свой автомобиль. Подобно безудержным ценам на продукты питания, здесь мы также остановим ту невыносимую легкость, с которой руки засовываются в карманы граждан". У законопроекта уже есть большинство в Кнессете, и мы продвинем его как можно скорее".