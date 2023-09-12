



63% израильтян считают, что следует подчиниться любому решению БАГАЦа





Опрос, проведенный Институтом Менахемом Лазара для радио 103fm, показывает однозначную картину, согласно которой большинство населения считает, что правительство должно подчиниться решению Высшего суда справедливости - даже если он решит признать недействительным основной закон.





63% опрошенных заявили о необходимости подчинения правительства решению судебной системы. С другой стороны, 37% считают, что подчиняться постановлению не обязательно. Среди избирателей Ликуда очевиден раскол на два почти равных по численности лагеря: 35% считают, что решение суда следует выполнять, а 38% - что нет. Более четверти избирателей правящей партии - 27% - ответили на этот вопрос ответом "не знаю".



Респондентам также был задан вопрос - кому, по вашему мнению, должны подчиняться армия, полиция и ШАБАК в случае конституционного кризиса - правительству или Верховному суду? 39% опрошенных говорят, что в таком случае армия, полиция и ШАБАК должны подчиняться правительству, а 40% - Верховному суду.



