



"6 миллионов ашкенази-проституток горят в аду". Извинения активиста Ликуда



Активист Ликуда Ицик Зарка, который вчера вечером проклинал участников акции протеста против "правовой революции" в Бейт-Шеане, рассказал о произошедшем в интервью Ynet Live: "Двое пожилых протестующих стучали по моей машине, ударили мою жену по ребрам".



Он добавил: "Я вышел из себя от разочарования, от обиды. Повторяю, я не должен был говорить это отвратительное заявление". Вчера Зарка выкрикнул: "Проститутки-ашкенази, которые горят в аду, молятся за вас". Я горжусь 6 миллионами сожженных, горжусь!"



