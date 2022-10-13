



6 000 офицеров - против соглашения о морской границе



Движение "Ха Битхонистим", в которое входят более 6 000 офицеров и бывших старших командиров ЦАХАЛа, полиции и ШАБАКа, предостерегает против соглашения с Ливаном.



12 октября движение опубликовало призыв к израильской общественности - поддержать петицию против соглашения, уже подписанную всеми руководством и членами движения.



В петиции говорится, что "капитуляция Израиля перед лицом угроз со стороны террористических организаций после десятилетних переговоров является уступкой рэкету, который представляет огромный риск для нашей безопасности и силы сдерживания Израиля". Оправдание этого шага очевидными соображениями безопасности является неудачной попыткой купить мир в краткосрочной перспективе, которая проистекает из страха перед конфронтацией с террористической организацией, шантажирующей суверенное государство".



С момента своего создания Израиль никогда не отказывался от территории, над которой действовал его суверенитет. По мнению экспертов международного права, с того момента, как Израиль объявил спорный район своими территориальными и экономическими водами, его суверенитет распространяется на морское дно и все, что находится под ним. Отказ от суверенных активов - это прецедент, о котором, несомненно, будут сетовать многие поколения. Отказ от суверенной территории требует, согласно Основному закону, чтобы вопрос был вынесен на публичные слушания в Кнессете и одобрен большинством в 80 депутатов, либо утвержден на референдуме. Поспешное подписание соглашения без возможности публичного обсуждения, не является ни моральным, ни законным!".



В содержании обращения также говорится: "Соглашение наносит ущерб будущим поколениям не только в плане безопасности, но и в экономическом плане, поскольку препятствует использованию национальных ресурсов для экономического благосостояния и их передачу врагу без надлежащего общественного обсуждения. В связи с этими вопросами мы призываем всех граждан Израиля подписать эту петицию, которая выступает против капитуляции Государства Израиль перед шантажом, против подрыва сдерживания, против продажи национальных активов и против совершения опасных и далеко идущих шагов без общественной и юридической легитимности."