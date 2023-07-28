



58% израильтян опасаются гражданской войны на фоне кризиса судебной реформы

Согласно опросу “Маарив”, 58% израильтян опасаются гражданской войны, и почти половина считают, что готовность ЦАХАЛа пострадает из-за одобрения закона об “основании разумности”. По полученным данным 38% израильтян не беспокоятся о гражданской войне, а 4% не уверены в перспективах. Основное беспокойство по поводу гражданской войны исходит от избирателей оппозиции (76%), тогда как 55% избирателей коалиции не волнуется об этом.



После утверждения законопроекта об “основании разумности”, 49% респондентов были обеспокоены тем, что боеготовности ЦАХАЛа будет нанесен ущерб, в то время как 45% заявили, что считают это маловероятным.



На вопрос, рассматривают ли они возможность покинуть страну из-за одобрения закона и разногласий в израильском обществе, 4% ответили, что уже предпринимают практические шаги для этого, 22% ответили, что обдумывают это, а 68% ответили, что не планируют покидать Израиль. В группу респондентов, заявивших, что рассматривают возможность отъезда, вошли 36% избирателей оппозиции и 7% избирателей коалиции.



На вопрос, что, по их мнению, следует делать сейчас в отношении судебной реформы, 22% респондентов ответили, что закон следует продвигать в одностороннем порядке (в том числе 2% избирателей оппозиции и 43% избирателей коалиции), 29% ответили, что изменения следует продвигать только после переговоров (включая 24% избирателей оппозиции и 38% избирателей коалиции), а 36% заявили, что реформа должна быть немедленно остановлена (включая 67% избирателей оппозиции и 5% избирателей коалиции).





Опрос “Маарив” дополнительно показал, что если бы выборы состоялись сегодня, блок "Махане-Мамлахти" получил бы 30 мандатов, “Ликуд” – 28, а “Еш Атид” – 16. ШАС получит девять мандатов, "Яхадут-ха-Тора" – семь, РААМ – шесть, “Оцма Йегудит”, “Мерец”, “Религиозный сионизм” и НДИ получат по пять мандатов каждая, а “Хадаш-Тааль” – четыре.



Опрос показал, что нынешняя оппозиция, за исключением “Хадаш-Таал”, получит 62 мандата, а нынешняя коалиция получит 54, как и на прошлой неделе. “Авода” и “Балад” не преодолеют избирательный барьер.



В интернет-опросе, проведенном 25-26 июля, приняли участие 504 участника, составляющие репрезентативную выборку взрослого населения Государства Израиль в возрасте от 18 лет и старше, как евреев, так и арабов. Максимальная ошибка выборки составляет 4,3%. Опрос проведен Lazar Research во главе с доктором Менахемом Лазаром.