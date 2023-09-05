



53 эритрейца остались под административным арестом



Управление по делам населения и иммиграции провело слушания по делам 53 эритрейцев, участвовавших в субботних массовых беспорядках в Тель-Авиве.



Слушания проведены после вмешательства министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.



Подозреваемые были переведены под административный арест, в ходе которой они будут временно, до четырех дней, находиться в исправительном учреждении "Гивон" в Рамле.



Затем они предстанут перед судьей, который рассмотрит вопрос о продлении срока их пребывания в исправительном учреждении. В то же время сегодня ночью на юге Тель-Авива полиция арестовала еще восемь эритрейцев по подозрению в причастности к погромам.

