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53 эритрейца остались под административным арестом
05.09.2023 10:27 Аркадий Бочаровский

53 эритрейца остались под административным арестом


Управление по делам населения и иммиграции провело слушания по делам 53 эритрейцев, участвовавших в субботних массовых беспорядках в Тель-Авиве. 

Слушания проведены после вмешательства министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Подозреваемые были переведены под административный арест, в ходе которой они будут временно, до четырех дней, находиться в исправительном учреждении "Гивон" в Рамле.

Затем они предстанут перед судьей, который рассмотрит вопрос о продлении срока их пребывания в исправительном учреждении. В то же время сегодня ночью на юге Тель-Авива полиция арестовала еще восемь эритрейцев по подозрению в причастности к погромам.
 

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