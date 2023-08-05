



51% респондентов: правительство должно подчиниться решению БАГАЦ

Более половины опрошенных израильтян считают, что, если БАГАЦ отменит закон об основании разумности, правительство должно подчиниться этому постановлению, пишет The Times of Israel.



В опросе 12 канала 51% респондентов отметили, что правительство должно придерживаться данного решения, 20% заявили, что оно должно проигнорировать постановление, а 29% заявили, что не знают, что правительство должно делать.



Председатель БАГАЦ Эстер Хают объявила на этой неделе, что на слушаниях по жалобам на закон будут председательствовать все 15 судей Высокого суда справедливости, что является беспрецедентным шагом, свидетельствующим о серьезности вопроса.



Восемь жалоб, принятых судом против закона, будут рассмотрены 12 сентября.



Закон, являющийся поправкой к Основному закону: Судебная власть, запрещает суду пересматривать решения правительства и министров с использованием судебного стандарта разумности.



В ходе опроса 12 канала респондентов также спросили, рассматривают ли они возможность покинуть Израиль из-за сохраняющейся напряженности в связи с реформой судебной системы.



Треть респондентов заявили, что рассматривают возможность переезда, и только 5% заявили, что уже приняли решение покинуть страну.



В опросе 13 канала, проведенном на прошлой неделе, 28% респондентов заявили, что рассматривают возможность переезда за границу, 64% — нет, а 8% не уверены.



Опросы общественного мнения в Израиле часто могут быть ненадежными, но они влияют на политиков и избирателей.

