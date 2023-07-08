



500 дней войны: Резников прогнозирует много потрясений в Украине

Украинцев в ближайшее время может ожидать много потрясений и разочарований.



Такой прогноз озвучил министр обороны страны Алексей Резников по случаю 50 дней кровопролитной войны, которую развязала Россия.



"В ближайшее время нас может ожидать много потрясений. Ведь мы не только сражаемся с жестоким врагом. Мы боремся за свое место в мире и свое видение победы. Большой мир - это конкуренция. Дальше будет очень тяжело", - отметил он.



По словам главы украинского оборонного ведомства, страна столкнется с давлением, потерями, разрушениями и разочарованиями. Тем не менее, Украина продолжает с каждым днем продвигаться вперед.



"Это нормально, ведь испытания действительно большие. Это нормально, ведь испытания действительно велики. Мы двигаемся вверх. Будьте уверены – мы все преодолеем, у нас все получится. У нас есть настоящие друзья, это многое значит. 500 дней назад никто не поверил бы, что мы окажемся в точке, где находимся сейчас. Каждый день мы продвигаемся. Именно поэтому так много желающих толкнуть на ложный путь. Я горжусь каждым и каждым, кто сейчас держит фронт и делает эти тяжелые шаги вперед. По которым подтягивается вся страна", - подчеркнул он.



