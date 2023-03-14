



500 человек возле дома Эдельштейна провели митинг

Около 500 протестующих провели митинг возле дома депутата Кнессета от “Ликуд” Юлия Эдельштейна, призывая его к четкому выступлению против судебной реформы.



Вчера Эдельштейн уклонился от участия в голосовании, чтобы лишить БАГАЦ права отстранить премьер-министра от должности. Он также поставил под сомнение успех судебной реформы.



“Вчера мы видели, как Эдельштейн проявил “половину смелости”, – говорят протестующие. “Это больше, чем ничего, но меньше, чем нужно. Поэтому, пока Эдельштейн не займет однозначной позиции, мы будем здесь”.



“Ликуд” наложил санкции на Эдельштейна за уклонение от голосования по законопроекту об отводе Нетаниягу.



Лидер фракции Офир Кац сообщил Эдельштейну, что тот не сможет подавать законопроекты или выступать в Кнессете от имени “Ликуд” в течение следующих трех недель деятельности Кнессета.