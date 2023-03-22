



50 тысяч за километр в штурмовых отрядах: В РФ усилили агитацию контрактников

В России усилилась агитация на военную службу по контракту. Публикации об этом стали появляться в региональных СМИ и на сайтах городских администраций в последнюю неделю.



22 марта издание 76.ru сообщило, что в Ярославской области начались “активная реклама” контрактной службы. Соответствующие объявления разместили в своих соцсетях администрации городов, поселков и районов Ярославской области.



В объявлении говорится о службе “в зоне специальной военной операции” и о том, что единовременная выплата тем, кто заключит контракт, составляет 295 тысяч рублей, а ежемесячная зарплата – около 200 тысяч рублей. Там также оговаривается ежедневная плата в 8 тысяч рублей за участие в “активных наступательных действиях” и 50 тысяч рублей за “каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов”.



“Тайга.Инфо" писала, что мэрия Новосибирска рассылает управляющим организациям жилых домов просьбы разместить рекламу контрактной службы “на досках объявлений, на входных дверях и в подъездах”. Издание “7×7” сообщало, что мэрия также попросила разместить рекламу службы на сайтах школ Новосибирска.



17 марта информация о приглашения на службу по контракту появилась, например, на официальных сайтах администраций Пятигорска и Курска.

Издание Baza также обратила внимание, что подобные объявления были опубликованы в пабликах разных городов, сел и районов.



Ранее издание сообщало, что в Подмосковье с 21 марта запустят массовую агитацию с призывом служить по контракту. Об этом, по информации Baza, сообщили глава подмосковных округов на совещании с зампредседателя правительства области Марией Нагорной. 20 марта сообщение о том, что Минобороны России приглашает на службу по контракту появилось, например, на сайте Богородского городского округа Подмосковья.