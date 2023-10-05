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€50 млрд для Украины: комитеты Европарламента поддержали создание фонда
05.10.2023 13:38 Дара Киевская

€50 млрд для Украины: комитеты Европарламента поддержали создание фонда

Комитет по вопросам иностранных дел и бюджетный комитет Европейского парламента поддержали создание отдельного фонда для Украины в размере 50 млрд евро на период 2024-2027 годов.

Голосование состоялось в четверг, 5 октября, в Страсбурге в рамках совместного заседания комитетов.

"Комитеты по бюджету и иностранным делам приняли 86 голосами за, 6 против и 2 воздержавшимися, свою позицию в отношении предлагаемого Фонда для Украины, существенного пакета помощи на 2024-2027 годы", - отметили в Европарламенте.

После этого доклад будет вынесен на голосование на пленарной сессии Европарламента, которая пройде с 16 по 19 октября.
 

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