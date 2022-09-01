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50 лет со дня теракта в Мюнхене: Герцог посетит церемонию памяти
01.09.2022 16:20 Ольга Белозерова

50 лет со дня теракта в Мюнхене: Герцог посетит церемонию памяти

Президент Израиля Ицхак Герцог отправится на следующей неделе с официальным визитом в Германию. 

Как сообщает Times of Israel, президент и первая леди Михаль Герцог будут в Германии с 4 по 6 сентября по приглашению президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.

В ходе визита чета Герцогов примет участие в официальной мемориальной церемонии, посвященной 50-летию со дня теракта, произошедшего во время Олимпийских игр в Мюнхене. Напомним, что в 1972 году террористы убили 11 членов израильской сборной. 

Находясь в Германии, Герцог также проведет встречи со Штайнмайером и канцлером страны Олафом Шольцем, выступит перед Бундестагом и посетит концлагерь Берген-Бельзен.

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