



5 шагов, которые нужно предпринять для борьбы с арабским насилием – мнение

Все большая часть общества считает, что государство больше не выполняет свой основной долг по отношению к своим гражданам: защищать их и их собственность, пишет Меир Бен-Шаббат в статье, опубликованной в газете Jewish News Syndicate.



По мнению автора, эта реальность имеет серьезные последствия на национальном и индивидуальном уровне – “она создает ощущение утраты личной безопасности и неспособности вести нормальную жизнь, одновременно подрывая имидж Израиля на мировой арене и создавая основу для утверждений о том, что он намеренно пренебрегает арабским сообществом”.



“Но государство доказало, что оно знает, как справиться с такими сложными проблемами. Вот пять решений, которые могут стать поворотным моментом и значительно продвинуть вперед борьбу с преступностью”, – цитирует издание слова Бен-Шаббата.



Во-первых, определить борьбу с преступностью как национальную миссию, возглавляемую премьер-министром: для успешного решения этой проблемы жизненно важно, чтобы ответные меры были частью межведомственного процесса, синхронизированного на национальном уровне через различные министерства и муниципалитеты и другие соответствующие органы.



Во-вторых, ШАБАК должен быть задействован в максимально возможной степени, насколько это разрешено законом. Нужно посмотреть, что можно сделать в нынешних рамках при максимально свободной интерпретации. Такой практический подход будет приемлем и для ШАБАКа и позволит ему сохранить свои ресурсы и возможности, особенно в свете растущей угрозы терроризма.



В-третьих, административное задержание должно применяться взвешенно и контролируемо для устранения угроз общественной безопасности, даже если они не связаны с терроризмом.



“По большому счету это неизбежное зло, поскольку у правоохранительных органов нет альтернативы, когда дело доходит до нейтрализации непосредственных угроз. Было бы правильно установить процессы, которые позволили бы агентствам использовать этот инструмент на временной основе, пока он находится в пределах разумного и под контролем”, – считает автор.



В-четвертых, правительство должно бороться с черным рынком путем резкого сокращения операций только с наличными. Минфин должен добиться существенного сокращения подобных операций, финансовых махинаций и отмывания денег, чтобы усложнить жизнь преступным группировкам.



В-пятых, правительство должно бороться с незаконной торговлей оружием. Для этого необходимо усилить израильские спецслужбы, даже если это будет происходить за счет других усилий. Преступления, связанные с оружием, потенциально следует классифицировать как связанные с терроризмом, что позволит ШАБАКу вмешиваться в такие дела и укрепит сдерживание.



“Увеличение активности в этих пяти областях потребует корректировки ресурсов и возможностей государственной прокуратуры, судов и пенитенциарной службы Израиля. В противном случае каждое из этих изменений может затруднить процесс”, – заключает автор.