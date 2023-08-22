



5 фактов о новоизбранном президенте Гватемалы, которые связывают его с Израилем

В воскресенье, 20 августа, Гватемала избрала нового президента, левоцентриста: Бернардо Аревало, бывшего конгрессмена и сына бывшего президента.



Как пишет Еврейское телеграфное агентство JTA, по статистике, еврейское население Гватемалы, самой густонаселенной страны Центральной Америки, составляет около 900 человек. Но, несмотря на эту небольшую цифру, избранный президент Гватемалы имеет уникальную историю отношений с евреями и Израилем.



5 фактов, которые нужно знать об Аревало:



1. Аревало – сын Хуана Хосе Аревало, который стал первым демократически избранным лидером Гватемалы в 1945 году. При нем Гватемала стала одной из первых стран в мире, признавших Израиль в 1948 году. Покинув свой пост, Аревало-старший работал послом в Израиле.



2. Пока его отец служил послом Гватемалы в Израиле, Бернардо Аревало учился в Еврейском университете в Иерусалиме, получив там степень бакалавра социологии. Недавно он заявил, что у него все еще есть друзья со времен учебы в Израиле.



3. Как и его отец, Аревало работал в посольстве Гватемалы в Израиле. С 1984 по 1986 год он был первым секретарем и консулом. Позже, с 1987 по 1988 год, он занимал должность советника министра. Он говорит: “Израиль — это страна, к которой я очень привязан. Я прожил 10 лет своей жизни в Израиле. Это были очень важные годы”.



4. Избранный президент говорит на иврите. Видео TikTok, где Аревало разговаривает с неизвестным мужчиной на иврите, в начале этого месяца собрало более четверти миллиона просмотров и почти 30 000 лайков.



5. Несмотря на то, что Аревало с любовью отзывался о своем пребывании в Израиле, он не поддерживает все позиции нынешнего израильского правительства. В мае 2022 года Аревало встретился с официальными лицами посольства Палестины в Гватемале. После встречи он опубликовал сообщение на платформе, известной тогда как Twitter: “Сегодня мы встретились с послом Палестины и подтвердили, что решение конфликта между Израилем и Палестиной — это создание государства для каждого народа в рамках международного права и мирных переговоров с многосторонней поддержкой." Далее Аревало раскритиковал решение бывшего президента Джимми Моралеса в 2018 году перенести посольство Гватемалы из Тель-Авива в Иерусалим, заявив, что этот шаг “нарушил международное право” и не поможет разрешить конфликт.



Однако в настоящее время неясно, планирует ли избранный президент перенести посольство своей страны обратно в Тель-Авив или сохранить статус-кво.



