



48 демократов в Конгрессе поддержали протестующих против судебной реформы

Сорок восемь членов Палаты представителей от Демократической партии подписали письмо, в котором выражается поддержка движению протеста в Израиле против усилий правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху по капитальному ремонту судебной системы.



Обращение возглавили депутат Анна Г. Эшу из Калифорнии и Джейми Раскин из Мэриленда.



“Мы с гордостью поддерживаем израильское продемократическое движение в борьбе за сохранение демократических институтов и обеспечение верховенства права”, – говорится в письме. “Мы восхищаемся стойкостью, которую вы продемонстрировали, противодействуя попыткам подорвать израильскую демократию. Мы разделяем вашу веру в то, что сильная, динамичная демократия с независимой судебной системой необходима для будущего успеха Израиля и успеха американо-израильских отношений”.



Протестное движение продолжается уже 20-ю неделю, хотя за последние два месяца его заметность среди широкой общественности снизилась, поскольку Нетаниягу согласился приостановить судебную реформу, чтобы начать переговоры с оппозицией для достижения компромисса. Премьер-министр пообещал вернуть этот вопрос в повестку дня после того, как сегодня рано утром его правительство приняло бюджет.