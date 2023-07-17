



43% избирателей Ликуда предпочитают "единство" реформам



43% избирателей Ликуда считают, что от правовой реформы следует отказаться ради укрепления национального единства.



Это следует из экспресс-опроса, проведенного Институтом демократии Израиля по поводу протестов и в отношении завершения работы над законодательством по ограничению применения “основания разумности”.



Выяснилось также, что 70% всех опрошенных по выборке считают демонстрации перед домами выборных должностных лиц легитимными, а 45% полагают, что существует высокая вероятность того, что в обозримом будущем в Израиле вспыхнет ожесточенная гражданская война.



По данным выборки, чуть менее четверти (23%) ее участников сообщили, что участвовали в акциях протеста, в то время как около 77% заявили, что не участвовали. Что касается вопроса о правомерности неявки на военные сборы, то его поддержали 65% левых избирателей - явный рост по сравнению с 47%, которые поддерживали его в феврале этого года.



Авторы опроса задали вопрос: "Какой из двух вариантов развития событий сегодня более важен - продвижение реформы судебной системы в соответствии с предложением Ротмана-Левина или отказ от реформы и инвестирование комплексных усилий коалиции и оппозиции в укрепление национального единства?"



Большинство респондентов предпочитают отказаться от реформы и сосредоточиться на укреплении национального единства (58%), в то время как лишь около четверти считают, что в нынешней ситуации реформа должна быть продолжена (27%).

