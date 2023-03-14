



42 бывших ведущих юрисконсульта поддержали Гали Бахарав-Миару

На фоне усиливающейся риторики со стороны министров и членов коалиции в адрес юридического консультанта правительства Гали Бахарав-Миары 42 бывших старших юрисконсульта написали открытое письмо в ее поддержку.



В письме, подписанном бывшими юрисконсультами правительственных министерств, других государственных органов и полиции, утверждается, что правительственный закон о пересмотре судебной системы “приводит Израиль к государственному перевороту и серьезному ослаблению системы правосудия”.



“Представители правительства и коалиции открыто обвиняют адвоката в политической предвзятости”, – говорится в письме, адресованном Бахарав-Миаре. “Призывы к вашему увольнению больше не завуалированы и звучат прямо, и только потому, что вы и ваши сотрудники выполняете свою работу и придерживаетесь правовых принципов”.



Подписанты призывают действующих юрисконсультов “не сдаваться под политическим давлением”.