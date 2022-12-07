



"41% приехавших из РФ после начала войны вернулись из Израиля на родину"

Корреспондент 13-го канала израильского ТВ Равив Друкер утверждает, что 41% новых репатриантов из России, приехавших в Израиль после начала украинской войны вернулись на родину.



Друкер сетует на то, что эти люди “получили все - удостоверение личности, гражданство, корзину абсорбции, но пробыли с нами очень короткий период времени”.



Бывший депутат Кнессета Роман Бронфман выступил с критикой репортажа Друкера, заявив, что эти люди “не приехали и не вернулись - они находятся в процессе переезда в Израиль”.



На это Друкман указал на то, что в период 2010-2017 годов, когда войны еще не было, 45% новых репатриантов из России покинули Израиль.

