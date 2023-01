"400 тысяч выбрали Дери? Высокопоставленные люди не стоят выше закона"

Одним из судей БАГАЦа, дисквалифицировавших Дери, является Алекс Штайн, который считается консерватором. В своем постановлении он, вероятно, предвидел реакцию ШАСа и заранее дал понять: "Возведение человека на высокий государственный уровень не дает ему особых прав и не освобождает его от юридических обязательств".



"Я отвечу примерно 400 000 избирателей, которые проголосовали за партию ШАС и ее лидера", - написал Штейн. "Во-первых, я хотел бы отметить, что эта уважаемая публика голосовала за избрание Дери своим представителем в Кнессете, и в любом случае не выбирала министров правительства. Более того: избрание человека в Кнессет и его возведение на высокий уровень правительства не дает этому человеку особых прав, не освобождает его от юридических обязательств и не освобождает от результатов судебных процессов, уголовных или гражданских, в которых он участвовал в качестве ответчика или обвиняемого - он не стал королем, не отвечающим за свои проступки ("The King can do no wrong")".



По словам Штайна, "в нашем правовом режиме, на знамени которого запечатлен принцип верховенства закона, все равны перед законом. Высокопоставленные люди не выше закона, а простые граждане не ниже его".