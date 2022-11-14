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"400 секунд до Тель-Авива": иранские СМИ пишут об угрозе гиперзвуковой ракеты
14.11.2022 12:10 Ольга Белозерова

"400 секунд до Тель-Авива": иранские СМИ пишут об угрозе гиперзвуковой ракеты

Газета Sobh-e-Sadegh, связанная с КСИР, опубликовала материал о новой гиперзвуковой ракете, разработанной Ираном.

В статье содержится угроза на иврите о том, что эта ракета способна за 400 секунд достичь Израиля, сообщает Jerusalem Post.

"400 секунд: генерал Амир Али Хаджизаде, командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявил, что Иран получил технологию для гиперзвуковых ракет", - говорится в статье, написанной Хамзой Париябом, "экспертом по обороне".

Автор статьи пишет, что новая ракета - "переломный момент", поскольку она может "обойти" большинство современных систем противоракетной обороны.

Парияб добавил, что ракета может быть использована для уничтожения систем обороны страны и открытия пути для массового запуска беспилотников и ракет.

На прошлой неделе генерал Хаджизаде объявил, что Ирану удалось разработать передовую гиперзвуковую баллистическую ракету, которая может выходить в космос и поражать системы противоракетной обороны.

"Эта система имеет очень высокую скорость и способна маневрировать в атмосфере и вне ее", - сказал он.

При этом иранский военачальник не упомянул никаких дополнительных подробностей о предполагаемом оружии, и неясно, было ли оружие успешно испытано.

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