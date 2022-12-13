



40 депутатов Кнессета требуют освободить двух задержанных подозреваемых евреев

В воскресенье, 13 декабря, 40 депутатов от предполагаемой новой коалиции написали Ганцу письмо с требованием освободить из-под административного ареста 19-летнего Авраама Яира Йереда и 21-летнего Эльхая Кармели.



Законодатели, подписавшие письмо, представляли все партии блока, возглавляемого Биньямином Нетаниягу, — его партию "Ликуд", ультраправые партии "Религиозный сионизм", "Оцма Иегудит" и "Ноам", а также ультраортодоксальные партии "Шас" и "Яадут а-Тора".



В письме Ганц обвинялся в "ненадлежащем использовании своих полномочий, попирании и неуважении к судебному процессу".



Письмо подписали лидер партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич, лидер "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир и лидер "Ноам" Ави Маоз, а также депутаты "Ликуда" Мири Регев, Юлий Эдельштейн и Нир Баркат.



Административное задержание — это практика, при которой лица могут содержаться под стражей без предъявления обвинений практически неограниченное время, и им не предоставляется доступ к доказательствам против них.



По словам Ганца, хотя такая мера редко используется против подозреваемых евреев, в настоящее время около 1000 палестинцев находятся под стражей в соответствии с этой практикой.



"По двум рассматриваемым делам мне были представлены разведывательные материалы, однозначно свидетельствующие о высоком уровне опасности, которую представляют задержанные для безопасности государства и безопасности населения", — написал Ганц в письме, опубликованном в ответ на заявление законодателей.



"Как выборные должностные лица, вы несете ответственность. Пока я служу министром обороны, я не допущу политического участия, которое ставит под угрозу безопасность Государства Израиль", — написал Ганц.



Двое израильтян-евреев, задержанных в административном порядке, обвиняются в преступлениях на национальной почве, а один из них дополнительно подозревается в нападении на израильских военных.



Кармели подозревают в нападениях на израильские войска и палестинцев в городе Хувара в Самарии и в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме. Кармели ранее судим за преступления на расовой почве, а также за нападение на участников Прайда в городе Ариэль в Самарии в прошлом году.



Йеред подозревается в причастности к антиарабскому поджогу в городе Абу-Гош недалеко от Иерусалима в прошлом месяце. Также он является братом Элиши Йереда, пресс-секретаря депутата "Оцма Иегудит" Лимора Сон Хар-Мелеха.



Неясно, в каких еще преступлениях подозреваются двое задержанных.



По сообщению правого информационного агентства Israel National News, двое подозреваемых содержались под стражей в соответствии с приказами об административном задержании, изданными Ганцем после того, как суды постановили, что они должны быть освобождены.