



40 человек задержаны на эвакуации в Биньямин

Силы безопасности начали выкорчевывать около 1100 деревьев на плантациях долины Шило в Биньямине - согласно постановлению Высшего суда справедливости. Один из активистов взобрался на дерево, чтобы предотвратить его выкорчевывание. Семья Бен Элиягу, владельцы плантаций, заявила: "Не может быть, чтобы при правом правительстве мы дошли до таких сцен".



Израильские СМИ сообщают о том, что там задержаны 17 человек.



כוחות הביטחון החלו לעקור כ-1,100 עצים במטעים בעמק שילה בבנימין - לפי פסיקת בג"ץ. פעיל אחד תועד מטפס על עץ במטרה למנוע את עקירתו. משפחת בן אליהו, בעלי המטעים, מסרה: "לא ייתכן שבממשלת הימין על מלא אנחנו מגיעים למראות כאלה"@carmeldangor pic.twitter.com/NvJz9I6TlR — כאן חדשות (@kann_news) February 15, 2023

Прибывшая на место происшествия член Кнессета Лимор Сон Хар-Малех из "Оцма Йегудит" отказалась уйти - несмотря на требования солдат. Прибыв на место происшествия, член коалиции резко высказалась и обрушилась на министра обороны Йоава Галанта. "Это позорное, антисионистское и аморальное уничтожение, которое осуществляется по решению БАГАЦа на основании "приказа о нарушении порядка использования" - драконовского приказа, который применяется только против евреев. Настоящим я призываю министра обороны Йоава Галанта отдать приказ о прекращении разрушений и немедленно отменить расистский приказ, как только выселение будет осуществлено, чтобы исчезла юридическая основа для выселения. Это в ваших руках, и вам поручено остановить это преступление", - добавила члена Кнессета.Семья Бен Элиягу сказала: "Невозможно, чтобы при полностью правом правительстве мы дошли до таких сцен. 20 лет работы выкорчеваны в одно мгновение, и некому остановить эту несправедливость. Мы призываем всех министров правительства остановить это дело и приехать на место". Организация "Хонену" заявила, что юридический центр организации на данный момент сообщил о примерно 40 задержанных во время акции.