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40 человек перекрыли шоссе №1 в районе Шаар Ха Гай
01.03.2023 08:13 Аркадий Бочаровский

40 человек перекрыли шоссе №1 в районе Шаар Ха Гай

Шоссе 1 перекрыто для движения в районе развязки Шаар Ха-Гай в рамках "Национального дня беспорядков". 

Это первая акция протеста на сегодня (среда), и она была проведена движением "Братья по оружию - протест резервистов". 
 



В дальнейшем в течение дня организаторы планируют нарушить привычный ход жизни в стране и провести, среди прочего, демонстрации, марши протеста, автоколонны и блокады. Демонстранты растянули на дороге проволочные заграждения и уселись на дороге со знаками протеста.
 

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