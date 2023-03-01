



40 человек перекрыли шоссе №1 в районе Шаар Ха Гай

Шоссе 1 перекрыто для движения в районе развязки Шаар Ха-Гай в рамках "Национального дня беспорядков".



Это первая акция протеста на сегодня (среда), и она была проведена движением "Братья по оружию - протест резервистов".



כביש מס׳ 1 נחסם! שער הגיא עכשיו! תמונות: דב גזית.

שאר אירועי יום השיבוש הלאומי היום:

🔴8:30 הפגנה וצעדה מוזיאון א"י, ת"א.

🔴10:00 הצעדה מכיכר דיזינגוף לקפלן.

🔴11:00 הפגנה בקפלן, ושיבושים בת"א.

🔴18:00 רח' עזה ירושלים.

🔴20:00 בית אריאלה, שאול המלך 25 ת"א.

עד הניצחון! pic.twitter.com/CprGXi9UBh — מהפך ישראלי (@MahapachIsraeli) March 1, 2023

В дальнейшем в течение дня организаторы планируют нарушить привычный ход жизни в стране и провести, среди прочего, демонстрации, марши протеста, автоколонны и блокады. Демонстранты растянули на дороге проволочные заграждения и уселись на дороге со знаками протеста.