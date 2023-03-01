40 человек перекрыли шоссе №1 в районе Шаар Ха Гай
Шоссе 1 перекрыто для движения в районе развязки Шаар Ха-Гай в рамках "Национального дня беспорядков".
Это первая акция протеста на сегодня (среда), и она была проведена движением "Братья по оружию - протест резервистов".
В дальнейшем в течение дня организаторы планируют нарушить привычный ход жизни в стране и провести, среди прочего, демонстрации, марши протеста, автоколонны и блокады. Демонстранты растянули на дороге проволочные заграждения и уселись на дороге со знаками протеста.