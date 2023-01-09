



4 организации из ЕС, эксплуатирующих АЭС, перешли в Парижский центр ВАО АЭС

Четыре европейских организации, эксплуатирующих атомные станции, перешли в Парижский центр ВАО АЭС



В декабре 2022 года Главный Совет управляющих Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС, англ. – WANO), поддержал запрос четырех европейских компаний на переход из московского в Парижский центр ВАО АЭС.



Так, вслед за "Энергоатомом" в Парижский центр ВАО АЭС присоединились чешская компания CEZ, словенская Slovenské Elektrárne, финская Fortum и венгерская MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd. Присоединение вступило в силу с 1 января 2023 года.



Ранее указанные предприятия обратились к руководству ОАО АЭС с общим запросом о переходе в другой региональный центр.