



38 полицейских генералов: уберите Бен-Гвира

Пять бывших начальников полиции и 33 отставных полицейских генерала обратились к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой снять с должности министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.



"Мы признаем процессы со стороны министра, возглавляющего полицию, в которых он действует вопреки полномочиям, предоставленным ему законом, - написали они. Министр вмешивается в процесс принятия решений на оперативных мероприятиях и использует эти мероприятия и полицию в своих политических целях", - добавили бывшие полицейские.