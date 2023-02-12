



"37 компаний хайтека вывели из Израиля миллиард долларов"



В последние недели внимание было приковано к протестным заявлениям венчурных капиталистов и предпринимателей, таких как Эйнат Газ из Papaya и Асаф Раппапорт из WIZ, которые объявили, что выведут деньги из Израиля из основанных ими компаний. Но за кулисами ситуация гораздо опаснее и развивается бесшумно, но быстро, утверждают авторы “расследования” экономического издания "Калькалист".



Оно показывает, что большое количество высокотехнологичных компаний, руководители которых совершенно не вовлечены в протест против государственного переворота, тихо выводят свои денежные остатки из Израиля.



Изучение десятков публичных высокотехнологичных компаний, единорогов и стартапов показывает, что по состоянию на прошлую пятницу 37 компаний решили в ближайшие дни снять огромную сумму в 780 миллионов долларов с банковских счетов в Израиле и перевести деньги в банки за рубежом. Кроме того, в этих компаниях было принято решение прекратить перевод в Израиль совокупной суммы в 2,2 миллиарда долларов, полученной от деятельности за рубежом - несмотря на то, что до сегодняшнего дня такие средства текли в Израиль.



37 компаний, названия которых хранятся в базах данных "Калькалист", относятся к разным отраслям, находятся на разных стадиях деятельности, и некоторые из них управляются людьми, причисляющими себя к правым. В них работает 8000 израильских сотрудников, совокупная стоимость этих компаний составляет 40 миллиардов долларов. Решение о переводе за границу не менее половины своих денежных остатков было принято в связи с требованиями инвесторов (в частных компаниях) или по указанию финансовых директоров (в публичных компаниях), в результате анализа рисков, проведенного комитетом по рискам компании.