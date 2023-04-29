



36-я страна поддержала создание спецтрибунала по преступлениям РФ в Украине

Северная Македония стала 36-й страной, присоединившейся к рабочей группе по созданию спецтрибунала по преступлениям России против Украины

Об этом написал в Twitter глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.



"Северная Македония стала 36-й страной, которая присоединилась к кооперации по созданию Специального трибунала для преступления агрессии против Украины. Я ценю наших македонских друзей, которые присоединились к нашей борьбе за справедливость. Поддержка Специального трибунала продолжает набирать обороты", – сообщил Кулеба.



В четверг Молдова присоединилась к группе по созданию спецтрибунала для РФ, став таким образом 35 государством в ней.