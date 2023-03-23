



3,5 миллиона человек присоединились к протестам по всей Франции

Сотни тысяч французских рабочих в четверг вышли на новую демонстрацию против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона. Протесты переросли в насилие в Париже и других городах. Об этом сообщает AFP.



По данным профсоюза CGT, около 3,5 миллионов человек во Франции приняли участие в акциях протеста в четверг. Власти говорят, что демонстранты на протестах по всей Франции насчитывали всего 1,08 миллиона человек, из них 119 000 вышли на митинг в Париже.



По данным министерства внутренних дел, акции протеста в четверг стали крупнейшими во французской столице с начала стачек в январе.



В Париже продолжаются столкновения между протестующими и силами безопасности.



