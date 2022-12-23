



330 американских раввинов объявили бойкот экстремистам в правительстве Израиля

Более 330 реформистских и консервативных раввинов в США, в том числе некоторые из тех, кто занимает видные должности в крупных городах, обещают не допустить выступления ультраправых членов нового правительства Биньямина Нетаниягу в своих синагогах.



В своем совместном письме они говорят, что не будут приглашать членов ультраправых партий “выступать в наших организациях”.



“Мы будем выступать против их участия в других встречах нашего сообщества, и призываем советы наших общин и организаций присоединиться к нам в этом протесте в знак нашей приверженности еврейским и демократическим ценностям”, – заявили раввины.



Письмо было адресовано ”Религиозному сионизму”, получившему 14 мест на выборах вместе с “Оцма Йегудит” и “Ноам”.



Все подписанты принадлежат к реформистскому, консервативному и реконструкционистскому движениям. Ультраортодоксальных подписантов не было.



В письме критикуются законы, которые “нанесут непоправимый вред отношениям между Израилем и еврейской диаспорой”: изменение Закона о возвращении, нарушение прав ЛГБТ, разрешение Кнессету отменять решения Верховного суда; аннексия частей Иудеи и Самарии, изгнание “нелояльных” арабских граждан.