



300 протестующих против еще не созданного правительства у здания Кнессета



Около 300 человек проводят демонстрацию у здания Кнессета в Иерусалиме в знак протеста против формирующегося правительства.



"Это первый выстрел в борьбе против преступного правительства, как часть широкомасштабного, беспартийного гражданского сопротивления, в котором принимают участие граждане из разных слоев общества", - заявили участники акции протеста.



"Мы не останемся в стороне перед лицом объявления войны демократии и равенству, перед лицом мутной волны законодательства, призванного сокрушить систему правосудия и оправдать криминал, и все это в рамках распродажи устроенной обвиняемым Нетаниягу, чтобы избежать суда над ним. Мы прибудем колоннами к Кнессету и передадим четкое послание обвиняемому и его сообщникам - мы не дадим вам ни минуты покоя."