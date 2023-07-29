



30-я неделя протестов: массовые демонстрации пройдут в Тель-Авиве и Иерусалиме

Движение протеста против пересмотра судебной системы готовится к массовым еженедельным демонстрациям в субботу вечером, в первые выходные после того, как правительство Нетаниягу приняло первый закон по запланированной реформе.



Принятие закона о разумности в понедельник вызвало яростные протесты.



В субботу протестующие планируют свой еженедельный марш на улицу Каплан в Тель-Авиве для массовой демонстрации в 20:00. Демонстранты также соберутся у официальной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу на улице Азза в Иерусалиме в субботу вечером, начиная с 19:15.



Как и в предыдущие 29 недель непрерывных протестов, митинги и другие собрания запланированы и в других населенных пунктах по всей стране.



