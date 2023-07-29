



30-я неделя протестов: демонстрации стартовали по всей стране

Вечером, 29 июля, в Израиле стартовали акции протеста против правовой реформы, которые проходят уже 30-ю неделю подряд.



По словам организаторов, демонстрации сегодня пройдут примерно в 150 местах по всей стране.



Больше всего людей ожидается в Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме. Около 2000 человек вышли на демонстрацию на перекресток Научного парка в Реховоте, который был перекрыт для движения транспорта.



"Мы боремся с бессердечным правительством, которое стремится захватить судебную систему. Это правительство не сделало ни одной хорошей вещи для граждан страны", - сказал на демонстрации бригадный генерал Амир Хаскель.













