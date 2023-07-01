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протесты израиль | Фото: скриншот
01.07.2023 19:05 Алина Груднева

26-я неделя подряд: в Израиле возобновились протесты против правовой реформы

Вечером, 1 июля, по всему Израилю возобновились акции протеста против правовой реформы.

В Реховоте перекрыт для движения транспорта перекресток Научного парка.

Сотни демонстрантов призывают защитить "видение Израиля, которое было провозглашено кровью в Декларации независимости".


Также демонстрации проходят на перекрестке Каркур и в Рамле. Протесты против правовой реформы проходят уже 26-ю неделю подряд. Сегодня полиция ожидает высокую явку на акции протеста.
  Ранее организаторы заявили, что правительство намерено "ограничить свободу выражения мнений наряду с правом на протест".

"Мы видим, как полиция принимает меры против лидеров протестов, выступающих против режима. Подобные шаги предпринимаются только при диктаторских режимах", - сказали они.

 

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