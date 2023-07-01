



26-я неделя подряд: в Израиле возобновились протесты против правовой реформы

Вечером, 1 июля, по всему Израилю возобновились акции протеста против правовой реформы.



В Реховоте перекрыт для движения транспорта перекресток Научного парка.



Сотни демонстрантов призывают защитить "видение Израиля, которое было провозглашено кровью в Декларации независимости".

מאות מפגינים ברחובות נגד המהפכה המשפטית, צומת פארק המדע נחסם לתנועה pic.twitter.com/pUdbwvtt4O — ynet עדכוני (@ynetalerts) July 1, 2023

רחובות צועדת לפארק המדע עכשיו - קרדיט שב״פ pic.twitter.com/0l8hlkMsNU — 🇮🇱Bar🇮🇱 תמונות וסרטוני מחאה (@barakdor) July 1, 2023

השבת ה-26 למחאה: אלפים מפגינים בחיפה pic.twitter.com/03BXy4hhmn — ynet עדכוני (@ynetalerts) July 1, 2023

שומע בן גביר, צומת כרכור חסום pic.twitter.com/jSiqBKXOZE — yaron (@Yaron_ha) July 1, 2023

באנו לחזק את מחאת רמלה האלופים@AmiDror pic.twitter.com/mNCl7iDCgf — King Matia the 1st (@assaf_matia) July 1, 2023

שבת 26 למחאות: מאות מפגינים נגד הרפורמה בצומת הגומא@rubih67 pic.twitter.com/NzfHOYWRiY — כאן חדשות (@kann_news) July 1, 2023