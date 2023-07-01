26-я неделя подряд: в Израиле возобновились протесты против правовой реформы
Вечером, 1 июля, по всему Израилю возобновились акции протеста против правовой реформы.
В Реховоте перекрыт для движения транспорта перекресток Научного парка.
Сотни демонстрантов призывают защитить "видение Израиля, которое было провозглашено кровью в Декларации независимости".
מאות מפגינים ברחובות נגד המהפכה המשפטית, צומת פארק המדע נחסם לתנועה pic.twitter.com/pUdbwvtt4O— ynet עדכוני (@ynetalerts) July 1, 2023
רחובות צועדת לפארק המדע עכשיו - קרדיט שב״פ pic.twitter.com/0l8hlkMsNU— 🇮🇱Bar🇮🇱 תמונות וסרטוני מחאה (@barakdor) July 1, 2023
Также демонстрации проходят на перекрестке Каркур и в Рамле. Протесты против правовой реформы проходят уже 26-ю неделю подряд. Сегодня полиция ожидает высокую явку на акции протеста.
השבת ה-26 למחאה: אלפים מפגינים בחיפה pic.twitter.com/03BXy4hhmn— ynet עדכוני (@ynetalerts) July 1, 2023
שומע בן גביר, צומת כרכור חסום pic.twitter.com/jSiqBKXOZE— yaron (@Yaron_ha) July 1, 2023
באנו לחזק את מחאת רמלה האלופים@AmiDror pic.twitter.com/mNCl7iDCgf— King Matia the 1st (@assaf_matia) July 1, 2023
Ранее организаторы заявили, что правительство намерено "ограничить свободу выражения мнений наряду с правом на протест".
שבת 26 למחאות: מאות מפגינים נגד הרפורמה בצומת הגומא@rubih67 pic.twitter.com/NzfHOYWRiY— כאן חדשות (@kann_news) July 1, 2023
"Мы видим, как полиция принимает меры против лидеров протестов, выступающих против режима. Подобные шаги предпринимаются только при диктаторских режимах", - сказали они.