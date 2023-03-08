



25 полицейских генералов: Бен-Гвир доведет до интифады



25 отставных начальников полиции и генералов направили письмо премьер-министру Нетаниягу, в котором они предупредили, что министр Бен-Гвир “доведет своими директивами до третьей интифады”. Речь идет, в первую очередь, о сносе домов в Восточном Иерусалиме - также во время Рамадана, который начнется в конце месяца.



Отставные генералы, включая командиров иерусалимской полиции, сообщили премьеру, что полиция “всегда делала прямо противоположное - снижала активность во время Рамадана. Если она последует директиве Бен-Гвира, это приведет к третьей интифаде".



Это мнение разделяют и многие старшие офицеры, которые в настоящее время служат в полиции. Группа отставных офицеров также решила присоединиться к акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве - под лозунгом "Спасите полицию от Бен-Гвира".



Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир ответил на это: "Некоторые из тех, кто собрался сегодня, - это те же люди, которые вредили полиции и поставили ее в трудное положение. Они разрушили полицию, сделали ее политической. Сегодня я исправляю весь тот огромный ущерб, который они нанесли. Они хотели политическую полицию, я хочу профессиональную полицию".

