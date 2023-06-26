



25 недель народных протестов: в прокуратуре есть одно дело за перекрытие дорог

На фоне 25-й недели “народных протестов против путча” и блокирования дорог по всей стране по требованию движения Им Тирцу и Регавим, а также депутатов Кнессета от правых партий, сегодня утром депутат Симха Ротман провел в комитете по конституции оперативное обсуждение на тему "блокирования дорог в ходе недавних демонстраций и политика полиции Израиля".



В ходе слушаний представитель прокуратуры сообщил: "На данный момент мы получили от полиции одно дело, касающееся создания угрозы человеческой жизни на транспортном пути".



Представители полиции добавили и сказали, что в течение 2023 года в ходе любых протестов было арестовано 626 подозреваемых за блокирование дорог, но только по 4 из них были составлены обвинительные заключения", когда данные не позволяют определить, участники какого именно протеста были арестованы.



Представители полиции сообщили: "Шоссе Аялон - важный эвакуационный маршрут в чрезвычайной ситуации".

