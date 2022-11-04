



"24 февраля мы начали контратаку против геноцида и трансгендер-нацизма"

Российский обер-пропагандист В. Соловьев сумел еще раз превзойти самого себя рассказав о том, что на самом деле произошло 24 февраля 2022 года.



Соловьев сказал: "Ложь, извращение, враньё в каждом звуке. Когда нацисты Зеленского говорят, что нас надо уничтожить, только потому что мы страна традиционных ценностей, тогда война приобретает совершенно иной смысл. Против нас любая ложь хороша. Наша проблема в том, что мы никак не можем объяснить людям, кто начал эту войну, даже когда спецоперация началась. Мы начали контратаку 24 февраля, потому что это стадия восьмилетнего обострения, геноцида украинской бандеровской власти против русскоговорящих, российского народа, против тех, кто не принимает ЛГБТ, трансгендер-нацистские ценности. Причём этот нацизм сплёлся с ультралиберализмом и приобрёл черты либералфашизма, где в первых рядах бойцов за националистические идеи стоят гомосексуалисты, отрицающие саму человеческую сущность".

